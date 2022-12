Villa Vescova di Brendola è la nuova casa di mons. Beniamino Pizziol

Villa Vescova (già Villa Veronese) è la nuova casa del vescovo Beniamino Pizziol. Dopo aver concluso il suo mandato di Vescovo e festeggiato 50 anni di sacerdozio, mons Pizziol ha iniziato ad abitare tra le mura ottocentesche del primo piano: tre stanze, tra cui una saletta per ricevere gli ospiti, un cucinino, più una piccola biblioteca personale con vista meravigliosa sui colli Berici.

Tutti conoscono Villa Vescova come l’ultima dimora di mons. Pietro Nonis che ci abitò per 11 anni, fino alla morte nel luglio del 2014. In realtà l’immobile nasce come parte di un piccolo complesso di case, che all’inizio del Novecento ospitava diverse semplici famiglie e l’asilo parrocchiale. Negli anni Quaranta la struttura fu venduta a Ugo Veronese che la restaurò e la rese come la conosciamo oggi: un’unica residenza più suntuosa ed elegante. La moglie di Veronese, non avendo figli, prima di morire donò la Villa alla Diocesi chiedendo esplicitamente che diventasse la casa di sacerdoti e vescovi in pensione. Ecco allora la scelta di Nonis, che ci abitò con il segretario mons. Antonio Marangoni e una piccola comunità di suore Dorotee. Mons. Pizziol non ha né segretario, né religiose, ma non è solo. Dal 2019 la diocesi ha dato Villa Vescova in comodato d’uso all’associazione Diakonia, braccio operativo di Caritas diocesana vicentina che è impegnata nel progetto “Coltivare la speranza: tessitori di lavoro, arte e legalità” con il sostegno di Cariverona.

In “compagnia” dei carcerati

Guardando l’ingresso principale della Villa l’ala a destra, sotto la loggia, è occupata da detenuti in pena alternativa al carcere ed ex detenuti del progetto “Lembo del Mantello”. Oggi gli ospiti sono due, entrambi stranieri con meno di 30 anni, a breve se ne aggiungeranno tre. I posti totali sono sei. «L’obiettivo è l’inserimento sociale e lavorativo – spiega l’operatore del “Lembo del mantello” Luca Bertoldo, che lavora con Elena Perin -. Alcuni ragazzi che ospitiamo sono impegnati all’interno di cooperative del Vicentino, altri si occupano di manutenzione della villa e dei parchi. Gestiscono la loro routine, lavorano, devono seguire le regole, è una buona palestra di vita».

Il piano terra di Villa Vescova e la loggia sono spazi liberi per ospitare gruppi e associazioni per convegni, riunioni, meeting aziendali e incontri. Gli ultimi erano sul tema dell’alimentazione con degustazione di prodotti del territorio.