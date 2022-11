Così Pizziol si prepara a salutare la Diocesi e a festeggiare 50 anni di sacerdozio

Il 3 dicembre sarà il culmine di questi dieci incontri.

«La data del 3 dicembre 2022 è davvero provvidenziale. Se mi guardo indietro ho trascorso 15 anni da cappellano (9 anni in un parrocchia, 6 in un’altra, ndr), 15 anni da parroco a San Trovaso, parrocchia universitaria a Venezia, 5 anni da Vicario generale e gli ultimi 15 da Vescovo».

Le piacciono i numeri?

«Sì. Sono indicativi. 15+15+5+15 non è una carriera, ma una crescita continua di lavoro e di responsabilità, e speriamo anche di saggezza».

Che cosa le è piaciuto fare di più da Vescovo?

«L’esperienza più forte è stata sicuramente la visita pastorale: gli incontri con le famiglie, le parrocchie, le associazioni, i bambini della scuola dell’infanzia, i giovani, i ragazzi della catechesi e soprattutto la visita ai malati nelle loro famiglie. Quest’ultimo era il momento più commovente. Da Vescovo-padre sono state invece le ordinazioni presbiterali e diaconali. Poi i colloqui personali con decine e decine di persone».

Il momento più doloroso di questi 11 anni da Vescovo di Vicenza?

«Oltre al rapimento di 57 giorni dei nostri due sacerdoti in Camerun, la morte di alcuni preti giovani. Ricordo in particolare don Giuseppe Mattiello, don Silviano Danzo, e da poco tempo don Giorgio Balbo. Poi sento molto la sofferenza della diocesi per la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi economica partita prima che arrivassi, nel 2008, e passata attraverso la crisi delle Banche Venete. Mi preoccupa molto la situazione difficile, in particolare, delle persone più povere e più sole».

A fine novembre traslocherà a Villa Vescova, a Brendola.

«Sì, è ora di lasciare spazio al nuovo Vescovo, sono pronto e davvero sereno ».