Le “buone amicizie” coltivate dai Salesiani

L’oratorio dei religiosi da 120 anni è luogo di aggregazione e crescita. Don Andreoli: «Siamo qui per il bene dei ragazzi».

«Don Francesco, sulla mia scrivania sono arrivate decine di denunce a minori. Sai dirmi che succede?». Dopo aver ricevuto la telefonata dell’assistente sociale del Comune di Schio, in don Francesco Andreoli deve essere subito scattato l’istinto salesiano: “Questi ragazzi hanno bisogno di un amico”.

Don Francesco da tre anni vive a Schio, nella comunità salesiana che gestisce l’oratorio di via Guglielmo Marconi, una realtà storica per la città laniera che qui è presente da 120 anni e che da allora promuove attività formative, sportive e di animazione del tempo libero. Una di queste è il celebre “cortile”, «uno spazio informale dove chiunque può venire per giocare a calcio o per fare due chiacchiere – racconta don Francesco -. È frequentato da bambini e da adolescenti che qui trovano sempre una figura disponibile ad ascoltarli, a stare con loro e a giocare, sempre nel rispetto delle regole: il rispetto dell’altro, il linguaggio educato, la pazienza nell’aspettare il proprio turno primo di entrare in campo». Dal cortile, prima o poi, tutti i ragazzi di Schio ci passano, almeno una volta. Anche chi bazzica la strada, le piazze, che magari proviene da contesti sociali fragili o che con il rispetto delle regole può avere qualche difficoltà. «Il segreto è proprio questo – spiega don Francesco -, qui offriamo delle regole e la possibilità di venire accolti».

Per questo la telefonata dell’assistente sociale è arrivata a don Francesco: «Grazie all’oratorio siamo in contatto con i ragazzi, le storie girano, sapevamo che qualcosa stava capitando». E così si è passati all’azione, non prima di aver risolto un “piccolo” problema: « In queste settimane il cortile dell’oratorio è chiuso, a causa della pandemia. Dovevamo pensare ad un modo per incontrare i ragazzi. È nato così un progetto di animazione di strada in collaborazione tra i salesiani, il Comune e la cooperativa “Primavera nuova”. L’obiettivo è incontrare i ragazzi più a rischio in quelli che sono diventati luoghi abituali di ritrovo, visto che i normali centri di aggregazione, come l’oratorio, sono tutti chiusi. Stiamo definendo il progetto perché ci sono molte regole da rispettare, soprattutto per evitare assembramenti, ma appena saremo pronti, partiremo».