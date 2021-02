Amicizia sociale, condizione per non morire come gente che vede solo se stessa

In questa parola Aristotele indicava il rispetto, l’amicizia senza intimità e perfino senza vicinanza. Amicizia deve esserci non solo dove c’è ammirazione e stima. E gli amici non stanno insieme solo per l’interesse. Amicizia sociale non è altro che “rispetto”, anche dove c’è distanza e conflitto, “rispetto” anche nella competizione. Siccome la città durerà più dei suoi cittadini, per costruire la città (regole civili, progetti politici, piani urbanistici, scelte economiche …) bisogna andare oltre l’interesse di una parte (di un “partito”) e oltre l’interesse temporaneo dei cittadini di oggi. La città (e il mondo) diventa per Aristotele l’«amico» che sopravvive a ciascuno.

Papa Francesco non parla solo della fraternità, che come tutte le parole, a forza di usarla, si sporca e si sgualcisce. S. Agostino diceva che «anche i ladri hanno la loro fraternità», e nemmeno la Bibbia racconta la fraternità come un legame facile o romantico.

I legami di sangue spesso annegano nel sangue (Caino) e nella lotta per l’eredità i fratelli diventano i primi avversari. Dunque nessuna soluzione sentimentale, o parola magica, neppure con la fraternità. Il papa affianca alla fraternità l’amicizia sociale, che ha una qualità importante per le relazioni: l’amicizia è qualcosa che possiamo costruire (la fraternità è già decisa), l’amicizia è ciò che possiamo diffondere e vivere. Non basta il “simpatico motivo” della fraternità, perché i fratelli di sangue non bastano a far progredire la città.

Una fraternità oltre la stessa famiglia, oltre i legami di sangue, è quella che è possibile quando due scelgono uno stesso progetto, abitano una stessa casa, e senza essere fratelli e sorelle generano nuova fraternità. La famiglia, in cui tutti siamo nati, è la prima inaugurazione di novità, di pluralità, di amicizia sociale. Per questo nonbasta l’unico sangue che si “inchioda in se stesso”(Derrida). Non bastano i legami di sangue, o di partito, o di categoria, o i legami di puro interesse.