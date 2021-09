Il “volto africano” della Diocesi di Vicenza

Il caffè ha imparato a farlo senza problemi. Loretta Ceccato, cuoca ufficiale della canonica di Caldogno, lo conferma. D’altronde, don Jean Joseph Fane parla fluentemente italiano, ci mancherebbe che non avesse imparato a preparare come si deve un buon caffè.

Quarantotto anni e nato a Kati, in Mali, don Jean Joseph risiede nella canonica di Caldogno dallo scorso novembre. Si tratta del secondo prete africano che svolge in Diocesi l’incarico esclusivo di collaboratore pastorale. Il primo è stato don Mukasa Apeatro, dal 2018 inserito nell’Unità pastorale di Bolzano Vicentino, Lisiera e Quinto.

«Ho conosciuto la Diocesi di Vicenza durante i miei studi a Roma, in teologia biblica – racconta don Jean Joseph -. In questo periodo, tra il 2009 e il 2012, ho dato una mano nella parrocchia di Lonigo, dove ho conosciuto don Vittorio Montagna e don Simone Stocco, in quegli anni parroco e vicario parrocchiale. Da loro ho ricevuto un bell’esempio pastorale e con don Simone ho mantenuto i contatti quando è stato trasferito come parroco a Rettorgole». Finiti gli studi a Roma, don Jean Joseph ha iniziato un dottorato in Francia per poi tornare nella sua Diocesi, a Bamako (capitale del Mali) per insegnare in Seminario. «Dopo 21 anni di ministero e visto che in Diocesi le vocazioni non mancano ho chiesto al Vescovo di poter tornare in Italia – prosegue il prete -. Avevo bisogno di un po’ di pausa e riprendermi dello spazio per la mia spiritualità. Così ho preso contatti con don Simone, le due Diocesi hanno stipulato l’accordo ed è partito il progetto». Partito da «una Chiesa giovane ancora in costruzione», qui in Italia don Jean Joseph ha trovato «una Chiesa già molto organizzata, con un laicato che si impegna tanto. Rimarrò qui per tre anni, che potranno essere rinnovati. Sono sicuro che conoscerò ancora meglio la vitalità della Diocesi di Vicenza e che sarà un’esperienza arricchente anche per la mia Diocesi in Mali».