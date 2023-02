Messa a Monte Berico con il Vescovo Giuliano per la Giornata della vita consacrata.

«A Vicenza è ormai una tradizione celebrare questa giornata assieme al nostro vescovo – afferma suor Mariangela Bassani, dorotea e delegata Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia) – per incentivare il desiderio di unità e di seguire il Signore conentusiasmo».

La celebrazione, da tanti anni vissuta in cattedrale, quest’anno si tiene a Monte Berico per desiderio del nuovo pastore. «Per preparare i lumini usati durante la liturgia sono stati coinvolti gli istituti di clausura del territorio, per renderli partecipi», spiega la suora. In questa giornata si fa particolare ricordo di quei religiosi e di quelle religiose che festeggiano un giubileo di consacrazione,anniversario speciale di vita consacrata. «Quest’anno per l’80esimo abbiamo quattro nomi di suore – continua suor Mariangela -, mentre un unico 25esimo».

Questi anniversari, oltre ad essere motivo di festa e gratitudine, sono anche causa di riflessioni. «Stanno aumentando gli anniversari che superano i sessant’anni – osserva la dorotea -. L’età media delle consacrate è molto alta e un numero sempre maggiore di suore è ospitato nelle sedici case di riposo per religiose della diocesi ». Ma, nonostante questo, sembra esserci un diffuso desiderio di unità e cammino condiviso. «L’ho notato in questi ultimi due anni di incontri diocesani nel contesto del sinodo aggiunge suor Bassani -. Forse il fatto di sentirci diminuite fa aumentare in noi il desiderio di lavorare di più insieme; il futuro sarà un impegno inter-congregazionale ».