Violenza sulle donne: il Centro Ares di Bassano prova a cambiare gli uomini. Ecco come.

I professionisti lavorano per colloqui, individuali o di gruppo una volta la settimana, in base alle diverse esigenze. Il percorso non dura mai meno di un anno. «Ogni uomo è diverso dall’altro – continua Casalino -. È difficile tracciare un identikit. Le storie, i contesti, i caratteri sono molti. La violenza è un fenomeno complesso che va analizzato sotto più punti di vista. C’è il contesto individuale, ma anche relazionale e culturale, ci sono modalità sbagliate di gestione della frustazione, del conflitto e dei rapporti personali. L’aver subito violenza da piccoli, o l’aver vissuto in ambienti violenti è un fattore di rischio, ma non è la regola. Se un uomo è violento non è detto che l’abbia subìta in famiglia» «Sicuramente – sottolinea l’esperta – si può parlare di spirale della violenza. Si parte da un insulto, per arrivare alle botte. Cresce e si aggrava. La violenza non è solo psicologica o fisica, ma anche – ad esempio – economica, spesso sottovalutata. Ci sono uomini che vogliono esercitare un controllo totale sulla propria partner fino a farle perdere il lavoro, toglierle il bancomat e la gestione delle spese».

Settimane fa ha fatto molto discutere l’intervento della giornalista Barabara Palombelli che si è chiesta se ‘ci possano essere comportamenti esasperanti, aggressivi anche dall’altra parte’, quindi dalle donne stesse. «Quello su cui puntiamo – continua la psicologa – è far capire all’autore che l’agito violento è una scelta ed è sempre sbagliata. Non c’è provocazione che tenga. Per risolvere il conflitto esistono tante modalità. Puntiamo sempre sulla piena consapevolezza».

Si tratta di un lavoro psico-educativo. «Un uomo è violento per vari fattori. Sicuramente c’è una componente culturale, sul quale negli ultimi anni si sono fatti importanti passi avanti, ma non è ancora abbastanza. Ci sono alcuni stereotipi nel contesto in cui viviamo, un certo modo di intendere la donna e il suo ruolo nella società. Vige il patriarcato. Ma sono importanti anche i fattori individuali: la singola persona come gestisce le relazioni intime, quelle amicali, come ha imparato a rispondere al conflitto».

Il metodo utilizzato dal Centro Ares si chiama ‘Babova’, dal nome dei tre fondatori (Umberto Battaglia, Mattia Bordignon e Brian Vanzo) e, come dicevamo, procede per step. «La prima fase è di esplorazione, aggancio e alleanza di lavoro – spiega Casalino -. Lavoriamo sulla consapevolezza di sé e dei rapporti con la partner o ex partner e sulla capacità di mettersi nei panni dell’altro. Nella seconda fase si passa alla consapevolezza dell’aver agito con violenza, di aver creato un danno. A questo proposito organizziamo dei corsi specifici per padri: far capire al maltrattante il disagio e la sofferenza che il loro comportamento ha generato nei figli è di grande aiuto nel percorso di crescita e cambiamento. La seconda fase lavora sull’assunzione della responsabilità e delle conseguenze delle proprie azioni, su ciò che li ha portati alla violenza che, a volte, è legata alla mal gestione di un abbandono. Nell’ultima fase si spinge sulla progettualità, sulla capacità di cambiare e ricostruire».