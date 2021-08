Il videomessaggio del Papa: «Vaccinarsi è un’atto d’amore»

“Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri”. Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio inviato ai popoli dell’America latina sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. “Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore – aggiunge il Pontefice -. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli”.

Citando Laudato si’ e Fratelli tutti, il Papa sottolinea che “l’amore è anche sociale e politico”. “C’è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società”, osserva. Soffermandosi sulla vaccinazione, Francesco evidenzia che “vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili”. “Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore – è la chiosa -. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore”.