Il Vescovo Giuliano in visita alla missione in Roraima, Brasile

La missione vicentina a Boa Vista, in Brasile, si prepara ad accogliere il vescovo Giuliano che sabato 15 aprile partecipa all’ordinazione episcopale di padre Paolo Andreolli, nuovo vescovo ausiliare di Belem. Lì si incontrerà con don Enrico Lovato, missionario fidei donum diocesano, e insieme raggiungeranno lo stato di Roraima, di cui Boa Vista è la capitale, dove si fermerà fino al 21 aprile, quando si imbarcherà sull’aereo per tornare in Italia. Ad accompagnare il Vescovo ci sarà anche il diacono Emanuele Billo, prossimo all’ordinazione.

Per il Vescovo Giuliano sarà quindi l’occasione non solo di partecipare all’ordinazione di un vescovo vicentino in terra brasiliana, ma anche di conoscere la missione in Amazzonia della Diocesi di Vicenza e il progetto missionario interdiocesano che coinvolge le Diocesi di Vicenza, Treviso e Padova. «Credo che questo tipo di collaborazioni sarà il futuro – spiega il Vescovo a poche ore dalla partenza -. Come Diocesi stiamo conoscendo una progressiva riduzione dei presbiteri e dovremo sempre di più relizzare progetti condivisi per mantenere viva la dimensione missionaria dei fidei donum e avere scambi significativi». Per Brugnotto non si tratta della prima visita in Brasile. «Ci sono stato almeno tre volte da educatore e poi da rettore del seminario di Treviso – racconta -. Prima a Manaus poi a Recife e a Limoeiro, dove è sepolto don Luigi Cecchin, un missionario trevigiano morto in odore di santità».

«Il Vescovo starà con noi quattro giorni – racconta don Lorenzo Dall’Olmo, fidei donum diocesano -. Visiteremo la città di Pacaraima, al confine con il Venezuela, dove sono presenti i missionari delle diocesi di Padova e Treviso. Il resto del tempo lo trascorreremo a Boa Vista». Nella capitale dello stato operano i nostri tre missionari fidei donum (oltre a don Enrico e don Lorenzo anche don Attilio Santuliana) e una comunità di religiose delle suore Orsoline di Vicenza. «Faremo conoscere al Vescovo il nostro progetto sociale ma senza caricarlo di troppi impegni, per avere più tempo di raccontargli e condividere la nostra esperienza – aggiunge don Lorenzo -. Se ce ne sarà la possibilità, gli faremo incontrare il nuovo Vescovo di Roraima». Lo scorso 25 marzo, infatti, ha fatto il suo ingresso in Diocesi mons. Evaristo Pascoal Spengler nominato Vescovo della Diocesi brasiliana nel mese di gennaio. Classe 1959, frate francescano dei frati minori osservanti, dom Evaristo è stato Vescovo prelato di Marajó prima di arrivare a Boa Vista. In seno alla Conferenza Episcopale Brasiliana, è Presidente della Commissione Speciale Pastorale contro il traffico umano e membro della Commissione Episcopale Speciale per l’Amazzonia. Inoltre, è Presidente della Rete ecclesiale panamazzonica.