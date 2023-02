Il Vescovo Giuliano a Torino con gli adolescenti della Diocesi

Ma parlare di “ultimi” non deve far dimenticare che spesso fragili e bisognosi, anche solo di una parola da parte di qualcuno, siamo anzitutto noi stessi: come tali ci stiamoriscoprendo sempre più. Questo può far perdere l’attenzione verso gli altri. «Così rischiamo di aggrovigliarci, di non trovare una via d’uscita – afferma don Riccardo -. Per uscirne abbiamo bisogno di guardare ad una realtà più ampia. Credo che il Sermig possa aiutarci in questo». All’Arsenale, difatti, le azioni sono sempre accompagnate da una «profonda dimensione contemplativa». L’ultima tappa del viaggio, nel pomeriggio di lunedì 20, sarà per la messa nella Cattedrale di San Giovanni Battista. Qui è sepolto Pier Giorgio Frassati, l’ultimo dei testimoni che i giovani incontreranno. «La sua è stata una vita spesa con passione spiega Pincerato -. Il momento finale dell’esperienza sarà legato a lui». Un giovane credente, scomparso nel 1925 all’età di 24 anni, che, come scrisse Filippo Turati, «riempie di riverente stupore anche chi non condivide la sua fede».