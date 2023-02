Vescovo Giuliano in Slovacchia con i Vescovi del Triveneto

Da lunedì 27 febbraio i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto sono in Slovacchia per un pellegrinaggio ed incontro con i Vescovi di quella Conferenza Episcopale e con la particolare realtà ecclesiale locale. Ieri sera sono arrivati presso il Seminario diocesano della città di Nitra (che li ospita durante tutto il soggiorno in Slovacchia) ed hanno avuto anche un primo momento informale di saluto ed incontro con il Vescovo diocesano e con il Rettore del Seminario.

Nella giornata odierna i Vescovi del Triveneto hanno visitato la basilica minore (ed ex abbazia) di San Benedetto, nella cittadina di Hronsky Benadik, che custodisce un’antica e preziosa reliquia del sangue di Cristo; è stata l’occasione per un intenso momento di preghiera e per un’immersione nella storia della Slovacchia e della sua fede che ha vissuto anche situazioni di martirio, in particolare durante la dittatura comunista. Nel pomeriggio si sono poi recati presso il castello e la parrocchia di Topol’cianky dove hanno, infine, celebrato la Messa nella chiesa di S. Caterina d’Alessandria. In entrambi i luoghi i Vescovi hanno lasciato in dono una patena e un calice in vetro artistico di Murano.

La Slovacchia ha un popolazione di oltre 5 milioni di abitanti (circa il 60% sono cattolici) in un territorio di 49mila metri quadri (un po’ più dell’intera area del Nordest italiano) ed è suddivisa in 8 Diocesi latine più 3 greco-cattoliche e un Ordinariato militare.

Nei prossimi giorni i Vescovi del Triveneto avranno, mercoledì, un momento di incontro e dialogo a Nitra con i Vescovi della Conferenza Episcopale della Slovacchia e poi, giovedì, con il Nunzio Apostolico nella capitale Bratislava. Il loro rientro in Italia è previsto nella giornata di venerdì prossimo.