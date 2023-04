Il vescovo Giuliano lascia l’episcopio: «Mi trasferisco al Centro Onisto»

Il vescovo di Vicenza Giuliano cambia casa e sceglie il Centro Diocesano Onisto. L’ha annunciato il 4 aprile scorso durante gli auguri di Pasqua ai dipendenti della curia dopo aver ricevuto il placet della maggior parte del consiglio presbiterale.

«È una questione di stile e credibilità – dice -. Se chiedo ai miei sacerdoti di vivere in fraternità e di non isolarsi non posso starmene da solo in Episcopio. A dire la verità è anche una questione psicologica. Prima del mio trasferimento a Vicenza non ho mai vissuto da solo. La paura del buio e dei ladri non c’entra – scherza -, credo che il buon esempio possa dare la spinta a molti».

I tempi

Il trasloco avverrà entro la fine dell’anno, probabilmente ad ottobre.

A “cambiare casa” non sarà solo il nostro Pastore. Brugnotto ha infatti annunciato che anche tutti gli uffici diocesani rimasti nel Palazzo Vescovile e nel Palazzo Opere sociali si trasferiranno nella grande struttura diocesana. Quando? Con il nuovo anno solare. «Era ora – qualcuno ha detto – se ne parlava già 30 anni fa».

Le motivazioni

La decisione, spiega Brugnotto, «è in continuità con il cammino di conversione pastorale e missionaria della curia che ci chiama a trovare forme concrete per annunciare il Vangelo con autentica credibilità». Una scelta in continuità con il predecessore, mons. Beniamino Pizziol, che più volte aveva definito il Centro Onisto “nuovo cuore pulsante della diocesi”.

«Il Centro Onisto è più comodo per i parcheggi – spiega don Giuliano -. Sarò a contatto stretto con i seminaristi, i presbiteri e i dipendenti diocesani. L’obiettivo finale è snellire gli uffici per rispondere alle nuove esigenze della comunità cristiana». Gli spazi non più utilizzati del Palazzo Opere Sociali e del Palazzo Vescovile saranno messi a disposizione delle realtà ecclesiali e della cittadinanza.

Quattro pilastri

Credibilità, identità, stile ospitale e conversione pastorale missionaria. Sono i quattro pilastri del rinnovamento della curia vicentina che il vescovo Giuliano sta mettendo in atto. «Quattro aspetti fondamentali ben illustrati nel documento “In Ecclesiarum Communione” di papa Francesco» ha detto martedì 4 aprile il vescovo Giuliano nella chiesa del Centro Diocesano Onisto dove ha riunito i dipendenti della curia e degli uffici diocesani per gli auguri di Pasqua.

«Alcuni passi di rinnovamento sono già stati fatti dal mio precedessore, mons. Pizziol, ma ne servono altri per servire meglio le comunità cristiane. La Pasqua è un passaggio ed è tempo di scelte coraggiose» ha sottolineato. Il Vescovo Giuliano è uomo di sostanza. La scelta di trasferirsi nel Centro Onisto e concentrare gli uffici di Curia rimasti in piazza Duomo nel Centro Onisto va in questa direzione, come la decisione di razionalizzare gli immobili diocesani.