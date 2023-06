Verso la GMG/1. A Padova per partire con la “benedizione” di Sant’Antonio

Domenica 17 giugno, i giovani del Triveneto in partenza per Lisbona hanno avuto una “benedizione” speciale da Sant’Antonio da Padova. La città del Santo ha infatti ospitato un pellegrinaggio alla Basilica dove sono conservate le spoglie di Antonio, nato a Lisbona e “icona” con la sua disponibilità ad “alzarsi e mettersi in cammino” di quella ricerca che abita il cuore di tanti giovani. La cattedrale padovana si è riempita dei giovani in partenza per la Gmg provenienti da tutte le 15 Diocesi del Triveneto. È stata l’occasione per mettersi in ascolto della Parola di Dio e conoscere la storia di Sant’Antonio, un uomo che fin da giovane si è messo alla ricerca della volontà di Dio sulla sua vita, anche rimettendo in discussione le scelte e le strade via via intraprese.