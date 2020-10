Il Veneto paradigma della catastrofe Pd

Pd in particolare sembra ‘l’Isola che non c’è’, il traguardo irraggiungibile, derubricato dagli obiettivi possibili, una partita già persa prima di giocarla per la quale non vale la pena neanche investire. Insomma, al Pd (nazionale) il Veneto non interessa. E i veneti se ne sono accorti e non hanno fatto distinzioni tra il Pd nazionale e quello veneto.

Ci sono state poi carenze di carattere programmatico e identitario. Il Veneto era ed è territorio di moderati, dove per moderato (semplificando) si intende colui che non esagera, che ha il senso della misura, che non ama gli estremismi. Anche per queste ragioni la sinistra in quanto tale da sola (o come espressione maggioritaria) non ha nessuna possibilità di conquistare il governo della regione per i prossimi decenni. Uno schieramento di centrosinistra per poter essere competitivo deve essere fortemente ancorato al centro, in senso moderato, caratteristica che difficilmente si è riusciti a riconoscere negli ultimi anni in chi ha cercato di contendere a Zaia il governo della Regione.

Ora la corsa riparte: cinque anni per cercare di costruire una risposta nuova e credibile per i veneti. Da come si muoverà l’opposizione nelle prossime settimane capiremo se c’è la volontà di porre un segno reale e concreto di discontinuità con il passato e provare a costruire qualcosa di nuovo e inedito. Il Veneto se lo merita.