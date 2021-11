Valdobbiadene, paese che misura il tempo con le meridiane

Spesso sono arricchite da figurazioni simboliche e da motti che riguardano la saggezza antica. Dal cuore del paese, proseguendo lungo via Piva, si incontra Villa dei Cedri, ex opificio di origine ottocentesca circondato da un grande parco aperto al pubblico. Imboccando strada Cordana, lungo la quale si può ammirare il capitello dedicato a SanVenanzio Fortunato, si può raggiungere la chiesetta di San Floriano circondata da vigneti e dalla quale si può godere di un suggestivo panorama sulla valle sottostante. Scendendo, poi, si arriva all’antica borgata di Ron con le sue corti.

Da qui si può ritornare al punto di partenza oppure soffermarsi a scoprire le chiese ricche di storia che caratterizzano la zona. Come la piccola chiesa di Sant’Alberto che da più di cinque secoli domina i vigneti di Valdobbiadene. In occasione della festa del Santo diventa meta annuale per scongiurare la siccità con la benedizione dell’acqua. Qui è sepolto l’eremita fra Giuseppe Pilla, che viveva qui grazie alla carità degli agricoltori. Si racconta che passava la giornata a pregare per la buona riuscita dei raccolti e che, se durante l’estate avvistava un temporale, suonava la campana della chiesa per richiamare i contadini alle proprie case. All’epoca, inoltre, si credeva che le vibrazioni causate dalla campana avessero il potere di allontanare la grandine che era una delle paure più grandi dei viticoltori.