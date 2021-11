Un’oasi per le api nel cuore di Tonezza

«Un’escursione al giardino delle api permette di ottenere spiegazioni sulla vita di questi preziosi insetti, sulla loro importanza e sul loro impatto ambientale. Il messaggio è importante, tutti dobbiamo preservare l’ambiente e la natura per il bene delle prossime generazioni – racconta Sergio Furlan, consigliere comunale, presidente dell’associazione Tonezzaè e promotore del progetto – . Il Comune, che ha fortemente voluto questo luogo, ha fatto in modo che l’ambiente circostante venisse conservato secondo le regole della natura e delle stagioni. Qui si può anche scoprire come viene prodotto il miele e quali benefici offra questo alimento impiegato fin dall’antichità e noto come nettare degli dei».

Il giardino delle api ha anche ottenuto ilsupporto e la certificazione territoriale della WBA di Verona (associazione mondiale per la biodiversità), un marchio che qualifica le migliori strategie ambientali, la genuinitàdei prodotti e l’assenza di sostanze nocive nelle coltivazioni. «Invitiamo turisti e visitatori a Tonezza non solo per respirare aria buona e camminare sulla nostra fitta rete di sentieri, ma anche per vedere questo luogo che ci fa comprendere i meccanismi vitali della biodiversità – aggiunge Furlan . L’invito è rivolto anche ai giovani, è nostra intenzione sostenerli in una eventuale scelta lavorativa in questo settore che offre molte opportunità». Nei prossimi mesi il progetto verrà completato con un Apiario Olistico Sociale e con percorsi facilitati per le persone con difficoltà motorie.