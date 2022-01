Un nuovo Presidente il ‘dono’ del nuovo anno

e si dia continuità all’esperienza di governo di (quasi) unità nazionale.

Nomi per una convergenza certo non mancano. Sarebbe auspicabile, come abbiamo già scritto, fosse una donna. Sarebbe un segnale forte e importante. Non mancano le figure di garanzia, tra le quali potrebbe esserci un nome gradito al Centrodestra che in tale occasione sarà determinante per scegliere l’inquilino del Quirinale: da Cartabia a Moratti, dalla Severino alla Casellati. Il Paese non ha bisogno di eroi, ma di persone serie, credibili, affidabili e competenti. Insomma, qualcuno in continuità con Sergio Mattarella. È uno degli auguri che vogliamo farci per questo nuovo anno.