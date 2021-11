Un anello tra natura e storia, a due passi dal cielo

Seguire il sentiero è facile grazie alle tante indicazioni fornite da paletti gialli e, passo dopo passo, tra leggeri saliscendi, il verde della natura e gli scorci suggestivi aperti sulle vette circostanti, si scoprono le tracce che la Storia ha lasciato impresse nella zona.Si incontrano le postazioni di artiglieria di piccolo calibro e la relativa piazzola, si raggiungono la cima Osservatorio e i ripari per le munizioni. E ancora, si attraversano gallerie, si percorre una scalinata scavata nella roccia e si prova l’emozione di entrare in un bunker guardando il panorama dalle feritoie. I percorsi militari e i resti delle trincee fanno, invece, viaggiare l’immaginazione sulle condizioni in cui dovevano vivere i soldati.

Dopo aver superato una galleria, l’anello si chiude con un tratto in salita che riporta al rifugio Campogrosso. Non senza un ultimo incontro; alla fine dell’anello si possono riconoscere, infatti, alcuni resti della teleferica che collegava Campogrosso alla contrada dei Parlati. Realizzata probabilmente, almeno in parte, alla fine del 1916, aveva una portata da 2 a 3 quintali, per un viaggio che in circa 10 minuti copriva gli 800 metri di dislivello su 3 chilometri di percorso. Alcuni pannelli fanno conoscere nel dettaglio la storia di questo particolare sistema di trasporto, molto utilizzato durante la Grande Guerra.

Sono i segni lasciati dal conflitto, anche se, come si legge nei cartelli esplicativi, la zona non fu in realtà teatro di scontri durante la Prima guerra mondiale. Tuttavia, quando nel maggio del 1916 la Vallarsa, lo Zugna e il Pasubio furono investiti dalla Strafexpedition austriaca, era apparso chiaro quanto fosse fondamentale la difesa di Campogrosso: impulso che spinse alla realizzazione di un sistema difensivo per fermare l’eventuale ripiegamento delle truppe impegnate in prima linea. I lavori iniziarono così nella seconda metà del 1916 e portarono alla realizzazione di strade camionabili e carrettabili, mulattiere e sentieri d’arroccamento, caverne, postazioni, magazzini e ricoveri per le truppe, chilometri di trincee e camminamenti e tante altre opere di cui ancora oggi si trova traccia.

L’anello storico è solo uno dei tanti percorsi che si snodano da Campogrosso e che rendono l’area una destinazione apprezzata da escursionisti, più o meno esperti. Tra le possibilità che non richiedono particolare impegno c’è anche la camminata sul “ponte tibetano” di recente realizzazione e, da lì, al Sacrario militare del Pasubio. Per gli appassionati di storia, scendendo da Campogrosso, un’ulteriore, interessante opportunità è rappresentata dal Museo “La vita del soldato nella Grande Guerra” ospitata nel centro culturale “Neri Pozza” in via Roma, nel centro di Recoaro Terme.