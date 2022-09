Ucraina, guerra europea da non dimenticare

Ma c’è un altro anniversario che rischia invece di passare sotto silenzio, ma che è molto importante anche perché, lo vogliamo o no interseca l’appuntamento elettorale e in modi in cui non siamo magari neanche ben consapevoli, lo condiziona.

Mercoledì scorso 24 agosto sono stati sei mesi (sei!!) dall’inizio dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina e della conseguente guerra che ne è scaturita.

Quel giovedì 24 febbraio doveva segnare l’inizio di una guerra lampo trionfale per Putin e invece si è trasformato ben presto nell’inizio di una guerra lunga, atroce, dai costi umani, militari ed economici enormi e dalle fortissime ripercussioni internazionali.

Da sei mesi in Europa è finita quella pace che durava da 77 anni e che sembrava destinata a durare indefinitamente. Ci siamo risvegliati all’improvviso con una guerra assurda che ha provocato fino ad ora 12 milioni di profughi ucraini, persone costrette ad abbandonare la propria casa. Di queste almeno 5 milioni si sono rifugiate all’estero e molte in Italia.

Difficilissimo dare numeri esatti dei morti. Secondo le autorità Onu i soldati ucraini uccisi o feriti sono più di 50mila, quelli russi più di 80mila. Quasi seimila i civili ucraini ammazzati e circa ottomila i feriti.

Abbiamo ancora davanti agli occhi le file lunghissime di auto ai confini con la Polonia, la Slovacchia, l’Ungheria. Ricordiamo la mobilitazione delle nostre comunità ad accogliere questi poveri cristi. Non abbiamo dimenticato i collegamenti del presidente Zelensky con i parlamenti dei Paesi europei per chiedere sostegno militare innanzitutto e per raccogliere vicinanza e impegni da parte dei singoli esecutivi.

L’emergenza non è ancora finita e l’impegno in termini di solidarietà prosegue. Eppure, dopo sei mesi, non si può non notare come questa guerra appaia più lontana. Sarà