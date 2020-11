Travolti da “La Tempesta” di William Shakespeare

“La tempesta” (“The Tempest”, in originale) è un’opera teatrale in cinque atti scritta da William Shakespeare tra il 1610 e il 1611. È tradizionalmente ritenuta la penultima opera di William Shakespeare – l’ultima interamente sua – ed è considerata da molti il lavoro che segnò l’addio alle scene del celebre drammaturgo. Fu rappresentata per la prima volta il 1° novembre 1611 al Whitehall Palace di Londra. A raccontarla i esclusiva per i lettori de La Voce, questa settimana, è Carlo Presotto, attore, drammaturgo e direttore artistico de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale di Vicenza.

L’iniziativa

I teatri sono chiusi? Portiamo il teatro a casa dei nostri lettori. La Voce dei Berici inizia un viaggio alla scoperta di opere teatrali celebri e meno celebri, narrate da attori, registi, autori del nostro territorio. Un modo semplice per stare vicini al mondo dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia nella speranza di far nascere la voglia di andare a teatro, quando sarà possibile ricominciare a farlo, in qualche persona in più. Si alzi il sipario e… buon ascolto!