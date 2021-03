Trasformiamo la crisi in opportunità di salute

Il tempo che stiamo vivendo racconta di una pandemia che ha attraversato tutta la Comunità, che è entrata nelle nostre vite e che ha fatto emergere le fragilità. È una fase storica di cui non si vede la fine, una crisi lunga nel tempo e sfibrante nelle modalità di gestione, senza un orizzonte di confine, che crea incertezza nel futuro.

Le conseguenze sono negative un po’ per tutte le fasce sociali, ma in particolare per chi portava già in sé dei problemi. La notizia dei due anziani morti a Rosà (omicidio/suicidio) è indicatore di questa oscurità verso il futuro; se non ci fosse stata la pandemia magari avrebbero retto nel loro equilibrio, seppur precario. Stessa cosa per il padre che, nel Trevigiano, a fronte di una diagnosi del proprio bambino, si è trovato nell’angoscia di poter gestire il domani. Chi sceglie di farla finita ha ben chiaro che l’unico obiettivo è porre fine alla propria sofferenza, perché non ha trovato dove aggrapparsi per poter intravedere uno spiraglio di luce. La proiezione nel futuro ha offerto solo il vuoto, e nel vuoto non c’è vita. La violenza familiare, inoltre, sta esplodendo in tutta la sua drammaticità; vengono alla luce storie che fino ad un anno fa erano minimizzate o tollerate e che, la forzata convivenza familiare in tempo di lockdown ha fatto emergere. Stiamo intravedendo un po’ di più della sola punta dell’iceberg, perché i conflitti recenti hanno mosso e motivato tante donne a denunciare o a recarsi nei luoghi di cura.