Stazione IV – Il dialogo muto tra la Madonna e Cristo

Gesù si è appena rialzato quando incontra sua Madre. È ai bordi della strada che sta percorrendo. Maria guarda Gesù con immenso amore, con le lacrime che sgorgano dai suoi occhi, incredula di quanto sta vedendo. E quelle mani sono lì aperte, per abbracciare il volto del Figlio che da sempre ha seguito. Su quelle mani arriva la luce del volto di Gesù, luce che rischiara il crepuscolo del volto di Maria. Gesù, pur segnato dal sangue sulla fronte, pur stanco del peso, sembra abbozzare un sorriso verso la Madre: consolazione e forza per lei. E Gesù guarda sua Madre; i loro occhi si incontrano, ciascuno dei due cuori versa nell’altro il proprio dolore. L’anima di Maria è sommersa nell’amarezza di Gesù, ma la luce del volto del Figlio, che arriva sulla sua penombra, le dà forza e fiducia.

Una donna scarmigliata è vicina a Maria, incredula, attonita, senza parole, mentre un uomo sulla destra manifesta rancore (quel pugno chiuso!) in una smorfia di cattiveria del viso. Forse è furibondo che Gesù avesse una Madre tanto coraggiosa da essere presente accanto al Figlio. In quel tormento di una folla urlante e di una esecuzione di morte imminente, Maria fende la folla e si fa vicina a Gesù. Poche parole. Uno sguardo. Non c’è né spazio, né tempo per far di più, ma basta. Quando una persona è condannata dalla società, isolata perché non è più conveniente starci assieme, derisa dopo tanti successi, quando da questa persona non si possono più ghermire benefici e vantaggi, tutti cambiano bandiera e si accodano al trionfatore o all’accusatore di turno. Si dimentica tutto. Maria no. È lì, davanti a quella folla accondiscendente verso l’autorità, e si fa vicina a suo Figlio, sfidando ogni norma, rimane solidale con lui, sempre. Dobbiamo imparare da Maria.

Abbiamo visto madri, che andate incontro a figli in mano della giustizia, passati di prigione in prigione, figli distrutti dalle droghe, ammalati nel corpo e nello spirito, figli che alzarono la mano contro gli stessi genitori, caddero svenute, si sentirono morte dentro, versarono tutte le loro lacrime, ma nel cuore e con la preghiera accompagnavano la loro “via Crucis”, come Maria. E nella lunga tribolazione dei loro figli furono caparbiamente sempre loro vicine. Come Maria. Da imparare