Stazione III – Gesù cade sotto la croce

La caduta di Gesù sotto la croce non è soltanto la caduta dell’uomo Gesù, già sfinito dalla flagellazione. Qui emerge qualcosa di più profondo, come Paolo dice ai Filippesi: “Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini […] umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 6-8). Nella caduta di Gesù sotto il peso del patibulumappare l’intera sua via: il suo volontario abbassamento per salvarci. Non gli bastò essere uomo come noi, adesso è a terra, fatto terra per sollevarci dal nostro orgoglio.

Cristo a stento si rialza per riprendere il cammino. I soldati che lo scortano cercano di stimolarlo con grida di bocche sguaiate e con colpi. È strano il soldato di destra, che sembra avere un atteggiamento di umanità, aiutando il Salvatore a mettersi in piedi. La mano smisurata del soldato centrale è violenza fisica, violenza verbale, che si impone con forza sugli altri soldati presenti. Sullo sfondo persone come “larve” che seguono curiose: un gregge senza pastore. Un giovane barbato, con gli occhi chiusi, sembra intonare un lamento, un salmo, un’invocazione perché quel condannato abbia consolazione. Un raggio di luce in quel tormento. Gesù sembra avvinghiato al legno, con dita grosse che lo ghermiscono. Quel legno è il peso che lo sta schiacciando, ma è pure la sua forza, perché dal legno verrà la salvezza per tutti gli uomini. Dopo un attimo il corteo ripartirà. Gesù cade e si rialza. In questo modo, il Redentore del mondo si rivolge senza parole a tutti coloro che cadono. Li esorta a rialzarsi: “Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, nonvivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siamo stati guariti”