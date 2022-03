Soli di fronte alla morte: è il lascito del Covid. Caritas lancia l’allarme.

Sono quasi 160mila i decessi causati in Italia dal Covid- 19 in questi due anni di pandemia, 14mila quelli in Veneto, 2.500 in Provincia di Vicenza: nomi, volti e persone che vengono ricordati venerdì 18 marzo, nella seconda Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid istituita lo scorso anno dal Parlamento. Un appuntamento non solo per ricordare ma anche per non abbassare la guardia rispetto alla situazione attuale. Perché se è vero, come segnala l’Istituto superiore di sanità che i ricoveri nei reparti di terapia intensiva sono in calo, è vero anche che si registra un aumento dei contagi e che con l’arrivo massiccio di profughi dall’Ucraina (Paese a bassa copertura vaccinale) è necessario “continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive” ed in particolare “distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani, riducendo le occasioni di contatto e ponendo particolare attenzione alle situazioni di assembramento”.