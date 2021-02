Il sogno di Francesco: meno globalizzazione più mondializzazione

Bergoglio avverte che il localismo non vince sul globalismo, ma rischia di far morire la mondialità.

Tra le parole da “aggiornare” per un progetto di fraternità/amicizia sociale c’è la globalizzazione. È da secoli che si parla di “globo” terrestre, per indicare la sfera sulla quale poggiano i nostri piedi. Abitiamo un mondo “curvo”, seppur qualcuno, con piglio negazionista, obietta perfino sulla forma della terra: la terra non è un globo, ma è piatta, dicono. In realtà, ad essere “piatto”, sembra il pensiero che pensa simili sciocchezze. Nell’enciclica Fratelli tutti, papa Francesco non usa molto la parola globalizzazione. Una volta la usa mettendola al negativo (vedi citazione nel box) e in un altro passo ne parla come di un “vicolo cieco” dell’amore universale (n. 100), se diventa un processo di “sfrontata uniformità” da imporre: tutti uguali, tutti appiattiti, in un progetto “senza frontiere” che ci vuole uniformi, sotto un potere unico, dove tutto è uguale (mercato, cultura, gusti … perfino un’unica religione).

Ma la fraternità non è così. La stessa radice non produce “in serie” i frutti dell’albero, e lo stesso sangue non scorre su manichini identici. La medesima casa non è fatta moltiplicando persone omologate. Nemmeno la stessa educazione, e le stesse esperienze, sono capaci di impastare sagome indistinguibili di umanità. Le frontiere esistono, anche nella grande sfera del mondo, e livellare tutto sarebbe un progetto semplicemente “sfrontato”.

Togliere le frontiere “materiali” (i confini) solo per un progetto arrogante di uguali, significa abbattere i confini culturali, abbattere la pluralità, far morire le originalità fraterne della cultura umana. Papa Francesco usa soprattutto questo significato ambiguo di globalizzazione, quella che prende un prodotto e lo estende dappertutto, impone uno stile e lo diffonde ovunque. In questo caso il globo è solo un grande spazio da conquistare per metterci una cosa sola. E allora si reagisce al globalismo con barriere “culturali” che aumentano il localismo ossessivo: per proteggere il proprio confine culturale i gruppi innalzano muri materiali, ciascuno suona la propria partitura con un solo strumento, illudendosi che questa sia l’unica armonia di cui siamo capaci. In realtà, il localismo non vince sul globalismo, ma rischia di far morire la mondialità. Il localismo crede di difendersi negando che la società (ovunque) può resistere e aver futuro se il mondiale entra nel locale (se ogni locale è mondiale!). Se dovessimo sintetizzare il “sogno” di Francesco nella Fratelli tutti, potremmo dire così: meno globalizzazione (se impone un solo stile diffondendolo) e più mondializzazione (se ognuno integra un mondiale che abita ormai ogni località).