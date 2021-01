Pizziol: «Sogno una Chiesa più piccola ma più “contagiosa” del virus»

«Sono veramente contento del percorso finora compiuto e vedo nel futuro immediato ulteriori sviluppi che possono aiutare la nostra diocesi a testimoniare il Vangelo di Cristo anche con il conforto dei mezzi necessari e indispensabili. Seppur dentro alle limitazioni e alle restrizioni dovute a questa emergenza, l’azione pastorale della Diocesi si è trasformata ma non è stata mai sospesa. Il nuovo centro diocesano ha continuato a svolgere le varie attività, con la presenza degli operatori pastorali, direttori e collaboratori, e molti incontri si sono svolti via social. Ma prima viene la comunione tra noi, poi l’organizzazione, gli strumenti e le strutture. Il problema non sono i mezzi, ma la comunità, è questo il terreno fertile. Credo che la comunità cristiana della Diocesi sarà più piccola ma diventerà una testimonianza evangelica contagiosa, più del virus. Questo è il mio sogno».

Durante la prima ondata ha rivolto molta attenzione alla scuola, di tutti i livelli. È preoccupato dal mancato ritorno in classe e da cosa questo significhi per il vissuto degli studenti e delle loro famiglie?

«Sono molto preoccupato per quello che riguarda l’impegno e il compito fondamentale di una società civile e di una comunità ecclesiale: la formazione delle nuove generazioni, dove per “formazione” intendo sia la dimensione scolastica-civile che quella religiosa-spirituale. Dal mio punto di vista, la formazione dei giovani deve essere una delle scelte prioritarie a livello politico, ecclesiale, economico e sanitario. Bisogna fare di tutto perché i nostri ragazzi tornino nelle loro scuole, nelle aule di catechismo, non solo per continuare la loro formazione culturale e religiosa, ma per condividere insieme con gli adulti (docenti, catechisti, personale ausiliario) questo tempo difficile di emergenza, ma anche per farlo diventare un tempo di crescita umana, sociale su tutti i fronti della propria esistenza. Non è importante trovarsi insieme in classe solo per studiare Dante, ma perchè insieme si impara ad esser utili alla società».

In momenti come questo viene da pensare che tutto sia fermo, che niente cambi. Nota, invece, dei segnali di speranza emergere nella nostra realtà, nonostante la pandemia?

«Da parte mia sento tutto in movimento. Dal punto di vista personale, comunitario, sociale. Questa pandemia e questi condizionamenti, anche difficili da accettare, stanno provocando enormi risorse di fantasia, di creatività, di solidarietà. Se sapremo vivere con saggezza, con fiducia questa emergenza, ne usciremo migliorati, più umani, più consapevoli dei nostri limiti e delle nostre fragilità e quindi più desiderosi di lavorare insieme in modo più umile, più efficace, senza individualismi e narcisismi».