Si è spento don Antonio Fioravanzo, primo direttore della Caritas diocesana

Si è spento a 92 anni mons. Antonio Fioravanzo, presbitero della Diocesi di Vicenza e primo direttore della Caritas diocesana.

La liturgia di commiato e di suffragio avrà luogo venerdì 26 maggio alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di S. Marco di Bassano, preceduta alle ore 14.30 da un momento di preghiera e di testimonianza.

La sepoltura avverrà nel cimitero di Bassano del Grappa.

Una veglia di preghiera si terrà giovedì 25 maggio alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di S. Marco di Bassano.

Nato a Bassano del Grappa (VI) il 13 febbraio 1931, mons. fiorivano è stato ordinato presbitero a Vicenza il 26 giugno 1955. Fu segretario del Vescovo di Vicenza dal 1955 al 1972 e in seguito addetto alla chiesa di Tavernelle dal 1973 al 1976 e poi parroco di Valdimolino dal 1987 al 1994.

Venne nominato dapprima segretario (dal 1976 al 1990) e successivamente direttore (dal 1991 al 1997) della Caritas diocesana. Nel 1997 divenne responsabile per gli aiuti ad Albania, ex Iugoslavia e Romania.

In seguito ha prestato servizio come addetto alla chiesa di S. Vito di Brendola e di S. Pio X in Vicenza, come amministratore parrocchiale di Maddalene e collaboratore pastorale a Camisano Vicentino.

Nel 1991 è stato insignito del titolo di canonico onorario della Cattedrale.