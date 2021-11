Sentiero del donatore Tesoro della Val Liona

Un altro itinerario va ad aggiungersi alla numerosa lista di escursioni sui Colli Berici. È stato infatti inaugurato da un paio di settimane il Sentiero del Donatore nel territorio di Val Liona, il Comune nato nel 2017 dalla fusione di Grancona e San Germano dei Berici. Una cerimonia semplice alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dei gruppi Fidas e Aido locali ha suggellato la nascita di un percorso segnalato da alcuni cartelli che, oltre a indicare la direzione, ricordano quanto sia importante donare sangue e organi. Diversi volontari si sono avvicendati per riqualificare il percorso e renderlo disponibile a chi vuole fare una passeggiata che offre il vantaggio di ammirare il meglio dei Colli Berici e anche una parte degli Euganei. Si tratta di un’escursione abbastanza facile che percorre il versante occidentale della valle ed è basata quasi integralmente sul precedente sentiero 51. Adatta a tutti in tutte le stagioni, ha una lunghezza di circa nove chilometri percorribili in tre ore e mezza con partenza e arrivo a Villa del Ferro. Come si legge nel libro di recente pubblicazione “Val Liona cuore dei Berici” – che ha ricevuto parole di apprezzamento da partedel sindaco Maurizio Fipponi, il quale ha ringraziato per la collaborazione il Cai di Noventa Vicentina, i gruppi Aido e Fidas oltre alla locale Pro Loco – il percorso parte da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto davanti alla chiesa, da dove si inizia a salire verso la fontana della Villa. Al tornante della fontana si prende il sentiero che sale sulla destra e si prosegue in salita e poi in piano arrivando al capitello di via Spino. Si prende a sinistra losterrato arrivando in via S. Lorenzo, la stradaasfaltata che conduce all’ampio spiazzo dovesorge la Cesòla, nome con cui viene chiamatol’oratorio di San Lorenzo. Questo edificio fu eretto su precedenti resti di un tempietto romano e al suo interno si può ammirare una “Madonna sulla seggiola”, suggestiva opera di autore ignoto. L’oratorio è situato in uno splendido terrazzo naturale che domina l’intera Val Liona. Dalla chiesetta si prosegue dritti, si trova un vigneto e si gira a destra fino a vedere il monte Lupia. Dopo unaserie di svolte si raggiunge un punto panoramico da dove si gode una splendida vista sulla verde val Liona sovrastata dal monte Faeo e, di fronte, sulla chiesa parrocchiale di Grancona. Proseguendo si arriva nei pressi della fontana della Carbonarola e poi del capitello dedicato a San Giovanni Bosco. Si prende a sinistra fino a giungere ad un secondo capitello del ‘600, tra i più antichi della zona, la Madonnetta di Carbonarola con un’immagine della Madonna col Bambino Gesù in braccio.

Il percorso parte da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto davanti alla chiesa da dove si sale verso la fontana della villa.