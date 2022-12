Come seguire l’ingresso del nuovo Vescovo. Dai bus navetta alle dirette Tv.

La messa di domenica 11 dicembre per la consacrazione e l’ingresso in Diocesi del Vescovo Giuliano Brugnottosi svolgerà dalle 15 nella Cattedrale di Vicenza. La celebrazione è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Ai preti, diacono e religiosi è chiesto di portare con sè camice e stola viola e si raccomanda di prepararsi non oltre le 14.45 presso il Palazzo Opere Sociali e poi entrare in Cattedrale, già con le vesti liturgiche, dalla porta laterale sud (ingresso da Piazza Duomo). Per chi volesse, ci saranno dei bus navetta per la Cattedrale che partiranno dal parcheggio del Centro Onisto dalle 14.

Il nuovo Vescovo suggerisce a chi vuole fargli qualche dono di dare un contributo all’Associazione Missione Shahbaz Bhatti Onlus (MSB) che opera in Pakistan per la difesa dei diritti delle minoranze religiose e cristiane (Iban: IT23B0306961904100000003808. Per ulteriori informazioni: https://missioneshabhazbhatti.com ).

Tutta la messa sarà trasmessa in diretta su Radio Oreb (FM 90.2), TeleChiara (Canale 17), TvA Vicenza (Canale 13) e sul canale YouTube della Diocesi di Vicenza (@diocesivicenza).

All’ingresso del nuovo Vescovo è dedicata anche la puntata di “Voce e Parola”, il notiziario della Diocesi di Vicenza in onda su Telechiara ogni sabato alle 17.35; su Tva Vicenza ogni domenica alle 8.40; su Radio Oreb il sabato alle 11 e alle 21.15 e alla domenica alle 9.15 e alle 13. “Voce e Parola” è inoltre disponibile sul canale YouTube della Diocesi di Vicenza.