Scorre la vita tra burci e canali nel nuovo romanzo di Malaguti

E certo Malaguti ci ha abituato alla serietà della ricerca storica che sta alla base di molti suoi libri, ma qui alza il livello della riuscita linguistica. ‘Se l’acqua ride’ da questo punto di vista è un libro artigiano, di cui si intuisce la lunga lavorazione e che come un burcio sembra costruito in uno squero (rampa per la manutenzione di barche e navi, ndr) con pazienza, perizia e ascolto dei maestri (Luigi Meneghello su tutti, alveo e risorgiva in molte pagine).

Quella di Malaguti è una lingua fluida eppure materica: ridà vita al mondo e al gergo di barcari, cavallari e osti, e al tempo stesso, con slanci di ironia e leggerezza, ricuce il rapporto (conflittuale anche nell’esperienza del protagonista) fra “l’italianità rotonda” della scuola e del maestro Manzi in Tv e il dialetto, che Malaguti usa con sapienza senza cedere alla macchietta; un dialetto “franante, liquido, senza confini né regole precise. Insomma libero”.

È un romanzo a cui si vuole bene per come sa raccontare l’ansia gioiosa della giovinezza e l’incanto di quando qualcuno, a suo modo un maestro, un giorno ti dice “vieni con me, bocia”, e il tuo orizzonte si spalanca. Un romanzo sui momenti di soglia e passaggio, in cui le diverse generazioni si scontrano fra loro e le vite dei singoli (il personaggio di Caronte è emblematico) cozzano con trasformazioni sociali e culturali più forti di ogni acqua granda.

Da questo punto di vista, è interessante soffermarsisul nome del protagonista. Lo chiamano così perché somiglia a un ganbeto, quel ferro ricurvo con un perno di chiusura che serve a unire fra loro due anelli di una catena, ed è il suo personaggio ad essere a tutti gli effetti un preciso raccordo e un passaggio, nel flusso della storia. Una volta abbandonata la Teresina diventerà “l’apprendista”, e basta, non conosceremo il suo nome di battesimo.