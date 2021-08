Roberto Keller, esploratore della “biodiversità culturale” del Vecchio Continente

«La letteratura unisce perché racconta le diversità». Ne è convinto Roberto Keller fondatore e direttore della casa editrice Keller di Rovereto che dal 2005 scava ed esplora tra le molteplici culture locali e i confini che vanno e vengono della mitteleuropa e dell’Europa orientale. Un progetto culturale unico nel suo genere, che negli ultimi anni ha ricevuto a livello nazionale sempre maggiore riconoscimento e impegnato a dare voce a romanzieri, reporter e saggisti di una parte d’Europa che spesso si tende ad osservare con sguardo omologante. Roberto Keller è inoltre organizzatore della rassegna estiva ‘Geografie sul Pasubio‘ che si svolgerà al Rifugio Lancia il 28 agosto, al confine tra le province di Vicenza e Trento.

Come è nato questo interesse per la letteratura mitteleuropea e “di confine”?

«È partito tutto dalla mia curiosità di lettore e dalla mia storia familiare. Mio nonno, Trentino, ha fatto il manovale e per diverse stagioni è andato a lavorare a nord delle alpi, a contatto con quell’anima tedesca che attraversa tutta l’Europa centrale e centro-orientale. Nelle storie dei miei nonni e nei libri che si leggevano, il “confi ne” era sempre qualcosa di subìto, un luogo di contrasto e di guerra, in Trentino come in Veneto o in Friuli. A me piaceva invece pensare al confine come opportunità di incontro. E così siamo andati a vedere cosa accadeva sui confini che abbiamo qui vicino e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti».

Che immagine di Europa emerge da questa ‘esplorazione’?

«Negli anni ci siamo resi sempre più conto che questa Europa ha tutta una serie di confini e tutta una serie di identità nazionali che tutt’oggi esistono: minoranze linguistiche, enclave, memorie che diventano letteratura. L’Europa è un continente più complesso di quello che pensiamo, ricco di “biodiversità” umana e culturale, di sedimenti che restano nelle storie familiari, dei villaggi, delle etnie. Una complessità che si riflette in molta letteratura europea».

Confini ed etnie sono state al centro del conflitto nei Balcani, scoppiato vent’anni fa in Slovenia e poi diffusosi su tutto il territorio dell’ex Jugoslavia. Che “panorami letterari” restituisce quell’area?

«A mio avviso la guerra nei balcani è un tema ancora molto vivo. Dal punto di vista editoriale, esistono però autori riconosciuti su tutto il territorio balcanico per la capacità di unire, mentre quelli più giovani si sono ritrovati alle prese con una ridefinizione di un’identità nazionale. L’altro aspetto interessante è che questi scrittori di “seconda generazione”,rispetto a quelli che hanno vissuto la guerra,scrivono in francese, in tedesco, in ingleseguardando da lontano quello accaduto vent’anni fa. Un fatto non molto diverso da quanto accaduto in Tirolo con gli scrittori di lingua tedesca che si sono ritrovati in una patria che non era più quella di prima e che sono stati costretti a convivere con l’esilio».