Rete dei Luoghi del Tiepolo C’è anche Vicenza

C’è anche Vicenza nella neonata Rete dei Luoghi dei Tiepolo. Una presenza non casuale quella vicentina, ma da protagonista con ben tre ville che conservano alcune tra le più significative opere di Giambattista Tiepolo: villa Valmarana ai Nani a Vicenza, villa Zileri Motterle a Monteviale e villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Una rete che annovera ville, chiese e musei che hanno la fortuna di conservare le opere dei Tiepolo, ma anche Comuni, enti territoriali e associazioni culturali che avranno la funzione di coinvolgere cittadini, associazioni e imprese per promuovere l’intero territorio attraversato dall’itinerario. Gli aderenti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che ne stabilisce obiettivi e finalità: alla prima riunione sono stati anche costituiti i due organi previsti dal protocollo: il comitato di gestione (di cui fa parte anche Anna Matteazzi per Villa Zileri) con il compito di proporre e attuare le linee progettuali approvate dagli aderenti, e il comitato tecnico che dovrà definire gli aspetti culturali e artistici dell’itinerario.

Le dimore conservano alcune tra le opere più signicative del pittore veneto, esponente del ‘700 veneziano.

Di villa Zileri ci eravamo già occupati alcuni mesi fa in questa stessa rubrica.Stavolta puntiamo i riflettori su un’altra importante dimora storica vicentina:villa Valmarana ai Nani, composta da tre edifici situati in un grande parco.Questa dimora è oggi considerata il vertice espressivo della pittura del Settecento e la testimonianza più importante del genio dei Tiepolo. Visitare questa villa, aperta anche per ospitare eleganti eventi di varia natura per le diverse scenografie che offre, è un’esperienza unica in cui ammirare una splendida cornice paesaggistica, un contesto architettonico di assoluto valore e la bellezza classica degli affreschi. Il biglietto d’ingresso comprende la visita agli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, ai magnifici esterni e l’accesso a tutti i servizi. Si può scegliere una visita in autonomia con le guide multimediali e le brochure, oppure una visita guidata. Tra i servizi di alta qualità c’è quello di ristoro sulla bella terrazza della Foresteria e il bookshop dove trovare libri e altri gadget a tema.