Quale giustizia rende davvero giustizia? Se ne parla con Caritas il 31 maggio.

La giustizia riparativa e il suo impatto sulla comunità. Se ne discuterà mercoledì 31 maggio alle 20.30, nella sala ex palestra del Centro diocesano “Mons. A. Onisto” (viale Rodolfi 14/16, Vicenza), nell’incontro promosso da Caritas Diocesana Vicentina, Associazione Diakonia Onlus e Fondazione Esodo dal titolo “Quale giustizia rende davvero giustizia?”.

Nel nostro sistema giudiziario, il reato è inteso come violazione della legge o delle regole e comporta una colpa ed un colpevole, cui fare scontare la giusta pena. Ma la sola “punizione” può effettivamente riparare il torto e riabilitare il reo? Dà ascolto e sollievo alle vittime? Ogni danno o torto che viviamo nel quotidiano, anche quando non costituisce reato, solleva queste domande.

Per rispondere a questi interrogativi interverranno Luca Bertoldo del servizio-segno di Caritas Diocesana Vicentina “Lembo del mantello”, che si occupa della reinclusione delle persone in misura alternativa al carcere anche attraverso una comunità a loro dedicata, e Alessandro Ongaro della Fondazione Esodo, che dal 2016 si propone di accompagnare e promuovere le persone che si trovano ad affrontare problematiche di vario genere con la giustizia, fuori e dentro il carcere, vivendo in situazioni di marginalità sociale.

Sarà l’occasione per conoscere i progetti promossi dal “Lembo del mantello”, servizio che nel tempo si è ampliato e sviluppato nell’attuale Progetto Esodo, sostenuto dall’omonima Fondazione.

La serata è aperta a tutti, ma per motivi organizzativi è raccomandata l’iscrizione tramite questo link: www.tinyurl.com/2023giustizia.