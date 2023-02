Il Vescovo Giuliano: «Uniamoci nella preghiera per le popolazioni colpite dal terremoto»

«Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra».

Così il Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto, che insieme a tutti i Vescovi italiani ha condiviso l’appello di Papa Francesco, al termine dell’udienza generale di mercoledì 8 scorso: «Preghiamo per le numerose vittime, per i feriti, per i sopravvissuti e per quanti sono impegnati direttamente nell’offrire aiuti umanitari. Invito tutte le comunità cristiane alla preghiera: nelle celebrazioni domenicali si preveda una speciale intenzione nelle preghiere dei fedeli».

La colletta straordinaria

Nella diocesi di Vicenza viene indetta una colletta straordinaria da raccogliersi in tutte le chiese il prossimo 26 febbraio, prima domenica di quaresima. La raccolta sarà devoluta a Caritas Italiana attraverso Caritas Diocesana Vicentina.

La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà erogata tramite Caritas Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli interventi locali.

In questo momento nel quale ci è chiesta una grande solidarietà, conclude il Vescovo, «non dimentichiamo le parole dell’apostolo Paolo: “Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,6-7)».