Possamai: «La mia giunta risponderà alle attuali esigenze di Vicenza. Mi confronterò con la città»

Accorpare cultura e turismo? Unire o aggiungere assessorati? Quali? Come? Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha annunciato che coinvolgerà la città per definire la sua giunta che «sarà pronta entro metà della prossima settimana» dice (il termine ultimo per legge è il 19 giugno, giorno del primo consiglio comunale). Nello specifico nei prossimi giorni, da giovedì 8 a sabato 10 giugno, consulterà tre grandi fronti: il mondo socio economico vicentino, i vertici tecnici della struttura comunale e le forze della sua maggioranza. «Non per definire i nomi – precisa il sindaco – ma per definire l’impianto». «Voglio un confronto – dice – con la realtà dell’impresa e del lavoro che rappresenta una parte così centrale della comunità vicentina di cui siamo al servizio, con la macchina comunale, essenziale per sviluppare ogni innovazione e con la parte politica, cioè l’anima e il motore del cambiamento che intendiamo portare».

La costruzione della nuova giunta non sarà quindi un atto solitario, ma un lavoro di squadra. «La squadra di governo deve riflettere al meglio le attese della città – sottolinea il sindaco -. E, in particolare, l’architettura della giunta deve essere il più efficace possibile per poter dare risposta alle domande della città». Una giunta, quindi, modellata per rispondere alle attuali esigenze di Vicenza.

Ma. Ra.