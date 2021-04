Popolo, riappropriamoci di un uso non retorico di questo termine

Papa popolare? Bergoglio lo è in mezzo al popolo (popolare per lui significa con la gente), ma anche davanti al popolo (popolare significa capacità di guidare) e pure dietro al popolo, nella parte “ultima”, per raccogliere fatiche e proteste di chi si prende o è lasciato indietro (popolare significa non perdere nessuno). La popolarità di Francesco non è simpatia furbesca che prende dal popolo ciò che serve a lui. Popolo è “il tutto” da cui Francesco non riesce a staccarsi, senza popolo non riesce a pensarsi, con il popolo cerca direzioni. Quello che il papa intende per «popolo» lo si può vedere nel passo comune che ha, nelle scarpe popolari, nei gesti pieni di umanità autentica e sana.

Eppure c’è qualcosa che si può trovare nelle parole di Francesco. Del suo tratto popolare fa parte anche il linguaggio: popolare, schietto, comprensibile, affettuoso e pesantissimo. Una di queste parole la si cava fuori dalla Fratelli tutti. La si deve cercare a lungo, non la troviall’ingresso dell’enciclica, ma in una stanza interna, dove il papa propone qualcosa sulla «migliore politica» (cap. 5). Da dove prendequesta parola? La usa come un “reperto religioso” (provate a cercarla nelle preghiere o nei canti della liturgia)? La prende