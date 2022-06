Il Vescovo Beniamino compie 75 anni e si prepara ad “andare in pensione”

Eccellenza, come sta vivendo questo traguardo?

«Lo sto vivendo con profonda gratitudine al Signore per avermi accompagnato e custodito in tutti gli anni della mia vita e in modo speciale negli 11 anni di episcopatonella Diocesi di Vicenza. Sto vivendo questi ultimi mesi del mio mandato con grande gioia e serenità e mi sento molto motivato nei molteplici impegni che ancora mi attendono. I latini dicono “motus in fine velocior”, il moto alla fine è più veloce: mi sento più “carico” nel fare le cose. Ogni impegno penso che possa essere l’ultimo da vescovo: la messa del crisma, la Pasqua, la marcia della pace, l’ordinazione della scorsa settimana… Percepisco che tutto è grazia e tutto proviene dal Signore, anche le inevitabili fatiche che l’annuncio del Vangelo di Cristo comporta».

Per la Diocesi questo passaggio cosa rappresenta?

«Anche per la vita della Diocesi è un momento di grazia. Sto per passare il testimone della fede, della speranza e dell’amore a un altro vescovo che verrà scelto dal Papa. Chiedo di accoglierlo con tutto il cuore come un dono, senza precomprensioni e senza riserve, con un atteggiamento di “stima previa”, prima ancora di conoscere il suo nome e la sua storia».

Ha già idea di quando avverrà il cambio?

«Spero entro l’anno civile, così avrò la possibilità di vivere la festa dell’8 settembre e il pellegrinaggio a Monte Berico. Ovviamente fatta salva l’obbedienza: se mi dicono che devo continuare, continuerò. Ma so che stanno già cercando la persona giusta».

Ma un vescovo va veramente in pensione?

«Nessun vescovo, nessun prete, ma potremmo dire anche nessun battezzato, va mai in pensione: possono cambiare le modalità di esercizio del ministero, può essere tolto il compito del governo, ma non viene mai meno la missione di annunciare il vangelo, celebrare i sacramenti, visitare gli ammalati, incontrare gli uomini e le donne che il Signore mette nel nostro cammino».Cosa farà dopo che il suo successore sarà entrato in Diocesi? «È mio desiderio rimanere a Vicenza e fare il collaboratore in una unità pastorale. Sto cercando una struttura che mi permetta di avere una mia autonomia e allo stesso tempo di condividere i momenti di vita comune dei preti. Come un normale collaboratore pastorale».

Tutto questo parte dal fatto che il 15 giugno compirà 75 anni: come festeggerà?

«Appartengo a una generazione che ha sperimentato una dignitosa povertà e un forte senso di solidarietà umana. Ho sempre festeggiato il compleanno in modo sobrio ed essenziale, senza regali, senza pranzi, senza torte con le candeline. Non disprezzo affatto questi riti che dimostrano affetto e riconoscenza ma non appartengono alla mia storia e al mio stile. Solo in qualche occasione ho dovuto ‘arrendermi’. Comunque accolgo con gioia e gratitudine i moltissimi messaggi che mi arrivano e cerco di rispondere a tutti, magari in modo sintetico».

La scorsa settimana ha partecipato alla 76esima assemblea della Cei che ha eletto il nuovo presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Come ha vissuto quel momento?