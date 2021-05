Piano nazionale di ripresa Occasione storica!

permesso di non fare esplodere la tensione sociale, ma ha fatto inevitabilmente salire il debito pubblico a livelli vertiginosi. Solo una ripresa sostenuta e resa possibile dal Recovery Fund renderà sostenibile questo debito.

Draghi ha spiegato bene cosa c’è in gioco e per questo ha fatto appello allo “spirito repubblicano” avvertendo che «l’opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le categorie, in tutti i centri, non sorgeranno degli uomini disinteressati, pronti a faticare e a sacrifi carsi per il bene comune».

Richiamando l’immediato dopoguerra e lo spirito degasperiano, Draghi ha chiesto quindi in modo esplicito che si metta al centro il bene comune. Non sono in gioco solo le ferrovie, l’alta velocità, la digitalizzazione, la trasformazione ambientale e sostenibile dell’economia e della sanità italiana, ma in primo luogo «le vite degli italiani, il destino del Paese, la sua credibilità».

C’è da sperare che la classe politica sia consapevole di tutto questo e dell’impegno assunto di fronte agli italiani. Il Pnrr prevede una mole enorme di risorse e interventi che dovranno essere realizzati (attenzione realizzati non pianificati!) entro il 2026. Chiunque vincerà le prossime elezioni si troverà il programma di governo già scritto.

Oggi più che mai centrare l’obiettivo diventa vitale per tutto il Paese.

Oggi più che mai o vinceremo tutti. O sarà la sconfitta per tutta l’Italia.