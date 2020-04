Covid-19. Persone con disabilità «ultime della lista»

«Ho lottato tanti anni per mia figlia, da quando è nata. Non avrei mai creduto, a 73 anni, di dover lottare ancora ». Giovanna Noli, thienese, da quattro settimane è chiusa in casa con la figlia Chiara, 47 anni, affetta da una grave disabilità mentale. «Mia figlia non parla, è difficilissimo comunicare- racconta Giovanna -. Le sue parole sono gli abbracci, gli sguardi, la vicinanza fisica. Tutto quello che questa epidemia le ha portato via».

Chiara frequenta il Centro diurno della cooperativa Verlata, di Villaverla. È uno dei servizi che sono stati chiusi, per ridurre il rischio dei contagi da Coronavirus. Per Chiara, questo ha significato la perdita di un punto di riferimento, la lontananza da figure che le offrono assistenza e fiducia, e la mancanza di un supporto fondamentale per i suoi genitori. Che ora sono a casa e “combattono” con lei e per lei. « Fin dall’inizio abbiamo avuto un grande sostegno da parte degli operatori della cooperativa – racconta Giovanna -. Si fanno sentire quotidianamente. Hanno mandato disegni da colorare, ricette per i biscotti… Certe giornate sono un incubo. Chiara si ribella, non vuole stare in casa. Altri momenti sono più sereni. A volte pensiamo a come sarà il rientro alla normalità. Dopo tanta paura, sapremo riaffidare a qualcuno nostra figlia? Non lo so. Siamo stati sbattuti dalla sera alla mattina in una situazione difficile. Ora, però, si tratta di sopravvivere».