Per la Diocesi la manifestazione contro la Tav può diventare una «occasione propizia di dialogo»

“Ci auguriamo che la manifestazione possa diventare un’occasione propizia di assunzione di responsabilità e di dialogo tra tutti coloro che hanno a cuore il bene per il nostro paese”. A dirlo, in una nota, è la commisione per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi in riferimento alla “manifestazione per la difesa dell’ambiente e della salute” che si svolge a Vicenza sabato 30 settembre per chiedere una moratoria al progetto di attraversamento della città della linea Tav.

“Il tema del passaggio del Tav a Vicenza non è nuovo e non è sorto solo degli ultimi mesi – evidenzia la nota della Pastorale sociale -. Il problema piuttosto è che la questione è rimasta sotto silenzio dal 2017, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto preliminare con 52 osservazioni, fino al mese di agosto 2022, con la pubblicazione del progetto definitivo circa il passaggio su Vicenza Ovest; progetto che prevede la costruzione del percorso dedicato all’Alta Velocità affiancando con due nuovi binari il tracciato ferroviario preesistente”.

La Pastorale quindi chiede “a chi ha la responsabilità della gestione della cosa pubblica di avere sempre a cuore una comunicazione chiara ed esplicita con la cittadinanza: la chiarezza è la condizione essenziale perché ci possa essere piena consapevolezza e un reale confronto e coinvolgimento di tutti”.

“Chiediamo – prosegue la nota – che ci sia |un’attenzione particolare nei confronti di chi vivrà il disagio legato alla perdita della casa| o del fatto di essere residente nei pressi delle zone interessate direttamente allo svolgimento dei lavori, prevedendo una assistenza precisa in riferimento a tutte le questioni legate a questa situazione”.

La nota evidenza inoltre l’importanza di “destinare adeguate risorse per la tutela della salute dei vicentini|, peraltro già residenti in un’area fortemente compromessa dall’inquinamento dell’aria da polveri sottili e delle falde acquifere a causa della presenza dei Pfas: ad esempio i lavori legati alla Tav prevedono già nel progetto un aumento dei livelli di polveri sottili”.

“Inoltre – conclude la nota -, occorrerà |avere una giusta attenzione circa la riduzione permanente del traffico cittadino|, riorganizzando il sistema della mobilità, non solo come conseguenza dei lavori per la realizzazione del tracciato ferroviario ma come scelta di fondo per il futuro. Ad esempio, scegliendo di non aumentare i parcheggi in prossimità della stazione dei treni, incentivando e potenziando il trasporto pubblico. I cittadini di Vicenza e tutti coloro che sono preoccupati per il bene comune, per la tutela dell’ambiente e della salute hanno il dovere di far presente le loro domande e preoccupazioni manifestandole pubblicamente, chiedendo ascolto e dialogo con chi ha responsabilità decisionali a riguardo”.