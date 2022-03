Patrizia Laquidara: «Il dialetto di Luigi Meneghello? Da leggere e cantare»

“A io / pèio sòio / òio / taio bóio / méio / saio sbròio / viaio / luio / griio / giio biio”. Nell’opera di Meneghello capita spesso di imbattersi in simili “componimenti poetici”, oltremodo divertenti ma non solo. Se il dialetto è lingua orale, lo scrittore di Malo sapeva restituirne a pieno anche la musicalità. C’è materiale per musicisti, insomma, negli scritti di Meneghello, e ce lo conferma proprio una cantante, Patrizia Laquidara, sicula di nascita, veneta di adozione e compaesana proprio dello scrittore di Malo.

Patrizia, ha mai lavorato sui testi di Meneghello?

«Mi è capitato di fare un lavoro musicale su alcune pagine del testo “Ur Malo” (contenuto nel libro Pomo Pero e da cui è tratto il verso che apre questo articolo, ndr) e di farne una lettura ad alta voce proprio a Malo. È un testo estremo, dove le parole hanno dei nessi puramente fonici, è il ritmo che va a pescare le parole e non viceversa. È stato molto divertente renderlo sonoro, usare il suono e la voce per tirarne fuori, appunto, la dimensione ritmica».

Ha mai conosciuto personalmente il suo compaesano?

«Ho avuto la fortuna di conoscere Meneghello personalmente, un giorno venne addirittura a sentire un mio concerto assieme a Mario Rigoni Stern, che onore!, ma anche di cenare assieme ad amici in sua compagnia. Aveva qualcosa di ironico, moderno, leggero e forte. Ricordo che lesse una pagina di “Libera nos a Malo”, amava leggere ad alta voce i suoi versi».

Perché secondo lei i testi di Meneghello si prestano così bene ad essere letti ad alta voce?

«Perché sono testi che contengono una forza mimetica del reale che li rende potenti e moltoteatrali. I suoi versi sono dapprima ritmici e intuitivi, non partono dal concetto, non sonofilosofici ma istintivi. È il ritmo, quindi, lamatrice emotiva dei suoi versi ed è questo checattura l’attenzione del pubblico, si parte dal significante e soltanto dopo si scivola nel significato. Meneghello ci inoltra in un mondo fatto di oralità, di filastrocche, giochi di parole, un mondo di storie e canzoni tramandate ad alta voce (basti pensare a “Libera nos a Malo”)».