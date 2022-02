A Pasquetta gli adolescenti da papa Francesco

I ragazzi sono tra le persone che hanno sofferto di più in questi due anni di pandemia e dagli adolescenti riparte la Chiesa con un segno tanto simbolico quanto importante: il primo incontro pubblico in piazza San Pietro papa Francesco ha deciso di farlo proprio con loro. Appuntamento quindi per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, il 18 aprile, giorno di Pasquetta a San Pietro per un pellegrinaggio per incontrare papa Francesco.

«Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani – spiega don Riccardo Pincerato, direttore del Servizio diocesano per la pastorale giovanile – rappresenta la proposta di un’esperienza da fare insieme, in comunione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso la condivisioni di piccoli e grandi bisogni quotidiani che questi ragazzi vivono. L’appuntamento è un segnale forte della nostra Chiesa vicentina con tutta la Chiesa italiana nei loro confronti. Gli adolescenti sono stati i più trascurati durante questo tempo di crisi sanitaria. Non a caso la proposta si inserisce dentro al progetto “Seme divento”» (vedi articolo sotto) che vede collaborare assieme pastorale giovanile, catechesi e pastorale familiare per un rinnovato impegno a favore degli adolescenti. Dopo la preghiera di papa Francesco del marzo 2020 nella piazza S. Pietro vuota, questo è il primo “assembramento” insieme al Santo Padre. Il fatto che sia con i ragazzi è una scelta precisa e simbolicamente importante».

«In un tempo complicato e faticoso come quello che stiamo attraversando – sottolinea Laura Pigato del Servizio per Pastorale giovanile -, un appuntamento del genere ha il carattere della follia unito a un po’ di coraggio sapiente e alla passione che ci guida da sempre: vogliamo bene ai nostri ragazzi! E il coraggio è quello di provare a rimetterci in cammino, a tornare in strada con gli adolescenti, superando la paura di trovarli dove sono e non dove pensiamo siano rimasti». Il tema dell’incontro è vocazionale ed è riassunto nel titolo #seguimi e implica il desiderio degli adulti di camminare con questi ragazzi.

La proposta sarà essenziale anche nella sua organizzazione: partenza in pullman al mattino presto (ore 6) di lunedì 18 aprile, arrivo a Roma, pranzo al sacco, breve pellegrinaggio a piedi da Monte Mario a piazza San Pietro, incontro con papa Francesco, giro per Roma by night e partenza nella tarda sera del 18 per tornare a Vicenza, con arrivo previsto al mattino del 19 aprile.

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno venerdì 11 marzo. Per partecipare ci si deve iscrivere tramite il servizio di Pastorale. I gruppi di ragazzi che si iscrivono dovranno avere un animatore con loro. Non si accettano iscrizioni di ragazzi minorenni senza che sia indicato un accompagnatore maggiorenne. La quota di partecipazione è di 65 euro e comprende: trasferimento in pullman granturismo per/da Roma, assicurazione medica, gestione pratica, kit del pellegrino (non sono compresi il pranzo e la cena al sacco). Per iscriversi è necessario inviare una mail a giovani@diocesi.vicenza.it con tutti i documenti richiesti.

Lunedì 14 marzo alle 20.30 al Centro Diocesano Onisto (viale Rodolfi 14/16 Vicenza) ci sarà un incontro con gli accompagnatori (educatori, preti, catechisti etc..) dove saranno date indicazioni sia sul tema dell’appuntamento sia dal punto di vista organizzativo.