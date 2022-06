Il cardinale Pietro Parolin a Kinshasa (R.D. Congo) domenica 3 luglio

Il cardinale vicentino Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, sarà a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, domenica 3 luglio.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa monsignor Donatien Nshole, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Nazionale del Congo (Cenco) tenutasi sabato 25 giugno. “Per dimostrare la grande considerazione che ha per il nostro Paese ha detto mons. Nshole -, il Santo Padre ha deciso di inviare a Kinshasa Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Città del Vaticano, a pregare con noi domenica 3 luglio, 2022”.

Il 3 luglio è infatti il giorno in cui papa Francesco avrebbe dovuto celebrare la messa a Kinshasa. A seguito del rinvio della sua visita, papa Francesco ha annunciato che celebrerà in questa data una messa con la comunità congolese nella Basilica di San Pietro in Vaticano.