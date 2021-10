Papa Luciani sarà Beato. Il ricordo del Vescovo Pizziol

Pastoralmente aperto e dialogante, ma fermo e deciso quando si entrava nel campo della morale, Luciani divenne spesso oggetto di critiche da parte dei preti più progressisti, ma anche i conservatori non risparmiavano commenti pesanti al suo stile semplice, tutt’altro che “aristocratico”. «Una volta un cerimoniere, a San Marco, commentò: “Ci hanno mandato un contadino”. E questo perché Luciani, abituato a predicare di fronte all’assemblea, terminata l’omelia prese l’asta del microfono e la ripose dietro a una colonna – racconta Pizziol -. Non era considerata, evidentemente una “mansione” degna di un patriarca di Venezia».

Vicino alla gente

D’altro canto, «la maggior parte dei laici e dei non credenti lo stimava e gli voleva bene – aggiunge Pizziol -. Parlava con le persone, prendeva il vaporetto… Era vicino alla gente. La sua predicazione era semplice, ma incisiva. Era un uomo di grande umiltà e fermezza nelle questioni che riguardavano la dottrina della fede. Ricordo alcuni episodi in cui veniva pesantemente contestato, ma ilgiorno dopo andava avanti per la sua strada. In questo era un vero montanaro».

Un montanaro capace però di grandi delicatezze. «Ricordo un incontro con i cresimandi, nella parrocchia dove ero cappellano – racconta Pizziol -. Era solito chiamare qualcuno vicino a sé e interrogarlo con domande semplici, come avrebbe fatto anche da Papa. Quella volta indicò una bambina. Andai in agitazione, perché chiamò una bambina che aveva problemi psichici, e che in alcuni momenti era incontrollabile. Invece andò tutto bene, per lei e per i suoi genitori fu un motivo di grande gioia».