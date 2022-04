Dopo l’emergenza Covid, la pacificazione nel quotidiano

In questo scenario si è confermato il ruolo assolutamente strategico della scuola e della sanità. Non c’è benessere nè perseguimento del Bene comune se questi due ambiti sono in sofferenza e mostrano insufficienze. In tale ambito il Covid ha indicato in modo chiaro che il nostro Paese deve fare un balzo in avanti.

La pandemia ha poi catalizzato e fatto esplodere una rabbia e un risentimento che, sottotraccia, ribollivano da tempo. Il post-Covid dovrà, in questo senso, anche contemplare una pacificazione. Questa dovrà avvenire nella quotidianità, lontano dai riflettori, senza clamore, con pazienza in modo da rimarginare lacerazioni, recuperare rapporti, ritessere relazioni e rimettere al centro la comunità (anche ecclesiale), senza la quale non si salva nessuno. Anche questo è uno dei lasciti di questa pandemia che non dobbiamo dimenticare.