Nuove diseguaglianze: l’eredità che ci lascerà il Covid

È impossibile fare oggi una graduatoria rispetto ai cambiamenti che il Covid- 19 ha già causato e ancora causerà nella vita personale e comunitaria. Siamo, infatti, ancora nel mezzo della tempesta e si intravvedono molti segnali ma non è ancora possibile stendere un elenco ragionato e completo di come tutto questo ci sta rivoltando. Possiamo limitarci (e non è poco per cominciare a capire come sarà il mondo post-covid) a considerare alcune specifiche conseguenze, magari per chiederci se è possibile modificarne gli esiti.

È il caso proprio delle diseguaglianze che in questi mesi sono aumentate, in taluni casi, in modo enorme. E questo vale se consideriamo la singola specifica comunità locale, la nazione o il mondo. Da questo punto di vista la pandemia da coronavirus si conferma, come già abbiamo notato, un incredibile amplificatore di condizioni già presenti.

C’è innanzitutto un aumento allarmante, anche nei nostri territori, di situazioni di povertà che coinvolgono persone che fino ad oggi non avevano mai avuto bisogno di aiuti esterni.

Il grido di allarme che da tempo Caritas (anche attraverso il nostro giornale) lancia e le azioni che sta mettendo in campo a tale riguardo è quanto mai emblematico. Questo si accompagna a un arricchimento (in alcuni casi scandaloso, si pensi ai giganti del web) di alcune fasce della società (principalmente chi è in un segmento produttivo fortemente richiesto in questa situazione di difficoltà). È un divario preoccupante che può anche alimentare ulteriormente la rabbia degli esclusi e che quindi deve essere riequilibrato. Qui deve intervenire la politica, da un lato promuovendo lavori capaci di garantire una vita dignitosa alle persone e dall’altro facendo pagare il giusto in base ai fatturati realizzati. Tutto questo chiede una visione che sappia mettere al centro la persona.