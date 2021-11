Nella gola del lupo

Gli escursionisti esperti ci ricordano che questa non è una semplice passeggiata domenicale e, pur essendo alla portata di famiglie con bambini dai dieci anni in su, richiede comunque alcune precauzioni – come sempre accade in montagna – e, per chi non volesse correre alcun rischio, anche quella di indossare un caschetto protettivo per la possibile caduta di sassi dalle alte pareti. In compenso il panorama da quelle alture è davvero magnifico: dalla sommità del Dosso lo sguardo scorre con una rapida carrellata dal Pasubio all’Adamello fino alle Dolomiti di Brenta. Bellezza, dunque, ma anche natura selvaggia e aria pura. E poi, non ultima, una riflessione, che in questi luoghi quasi “sospesi” tra terra e cielo risulta doverosa. Chi sale lassù non dimentichi mai che non sta soltanto facendo un’escursione, sta anche mettendo i piedi sulla stessa terra che i nostri avi hanno difeso con la loro vita per poterla un giorno consegnare a noi. Un capitolo di storia emblematico che deve farci comprendere come la Storia sia sempre una maestra di vita che, a saperla leggere bene, ci insegna molte cose. E la natura è una sua grande alleata, da preservare a qualunque prezzo.