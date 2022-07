«Nei social Dio è vivissimo». Parola di padre Enzo Fortunato

Secondo lei questi discorsi che valore hanno per i non credenti?

«La spiritualità ce l’abbiamo tutti. L’altra sera ero a cena con un non credente. Ogni sera commento il Vangelo in diretta e gli ho chiesto la pazienza di aspettarmi per la durata del commento. Invece ha voluto partecipare anche lui. Commentavo il Vangelo in cui si chiede ai discepoli in missione di non portare con loro né oro, né argento, né due tuniche. Alla fine ho chiesto un commento anche al mio ospite, e lui ha detto: “Credo che Gesù chieda ai suoi discepoli di andare incontro all’altro senza pregiudizi”. In questa frase ci ho trovato un’esegesi evangelica stupenda. Dobbiamo vedere il dialogo come un arricchimento del cammino».

C’è un tema molto pressante, quello del cambiamento climatico che chiede agli esseri umani di trovare un nuovo equilibrio con il creato. La spiritualità può aiutarci in questo?

«Rispondo prendendo spunto dal francescanesimo: il più grande inno alla vita è “Il cantico delle creature” di San Francesco, a cui anche il Papa ha attinto per la sua enciclica “Laudato sì”. Quel testo fa due cose: la prima è immettere nella nostra vita la capacità dello stupore di fronte alla creazione. La seconda è esortare al rispetto dell’ambiente che ci circonda. Abbiamo visto le catastrofi che sta provocando non rispettare la terra. Il monito di San Francesco mantiene la sua attualità. E, come ci ricorda il Papa, l’uomo è la prima vittima di un ambiente non rispettato e non amato».