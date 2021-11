Nasce l’Alta via della Grande Guerra

Per facilitare e velocizzare l’esecuzione dei lavori intervenendo su più punti contemporaneamente, il percorso principale dell’Alta Via è stato suddiviso in aree riferite ad ambiti geografici. Una suddivisione utile anche a pianificare il cammino secondo il livello di preparazione degli escursionisti, con un occhio di riguardo a gruppi organizzati e famiglie. Le aree sono 5: Pasubio e Novegno con gli ambiti Pasubio, Novegno e Priaforà nella zona della Val Posina; altopiano di Tonezza con gli ambiti Caviojo e Cimone; altopiano dei Sette Comuni con gli ambiti di Cengio, Lemerle e Zovetto, Zebio, Ortigara; monte Grappa con ambiti di Col Moschin, Col della Beretta e Asolone, Pertica e Cima Grappa; Pedemontana, zona sud dell’altipiano località Boscon, Granezza, Vallonara e Marostica, Bregonze. A beneficio degli escursionisti ecco un quadro aggiornato sui lavori eseguiti o in via di esecuzione e sui sentieri percorribili.Nell’ambito Monte Pasubio e Novegno – Priaforà – Val Posina è stato sistemato il sentiero Cai nel tratto di percorso da Passo Xomo a Bocchetta Campiglia passando per l’osservatorio del capitano Tron. I lavori sono proseguiti nel tratto da Passo Xomo sino ai Colletti di Posina con il recupero del caposaldo italiano di M. Alba. In agosto è iniziato il cantiere a passo Campedello. Nell’ambito Monte Cimone – Valle dell’Astico si sta sistemando il sentiero Cai lungo la strada degli Alpini nel tratto di percorso da contrada Pierini sino a Monte Cimone. Nell’area altopiano dei Sette Comuni sono in corso lavori sul sentiero di accesso al Museo all’aperto di Monte Zebio e sul sentiero Cai da Malga Pozze e Monte Forno sino a Monte Chiesa. A breve inizierà la sistemazione del museo all’aperto di Monte Cengio e in particolare del sentiero di arroccamento noto come La Granatiera. In zona Monte Grappa è stato sistemato il sentiero Cai da contrada Londa a Valstagna sino a Col Moschin e poi sino a località Finestron. Infine nell’altopiano sud Pedemontana vicentina, gli interventi inizieranno in questi giorni di settembre.