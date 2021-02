Myanmar: stato di emergenza e potere ai militari

M.C. Biagioni e P. Cai a

Il presidente Win Myint e Aung San Suu Kyi sono stati arrestati. La gente è chiusa in casa, ha paura. A Yangon la gente ha paura e non sa a chi rivolgersi per chiedere informazioni su quanto sta accadendo. Le comunicazioni avvengono via messanger ma Internet e telefono sono stati chiusi o così pare. Si teme anche la chiusura totale del web. Anche su questo c’è confusione. A parlare della situazione in Myanmar è una fonte Sir. Tutto è precipitato dopo che Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia (Nld), è stata arrestata l’1 febbraio dai militari.

Anche il presidente Win Myint e altri leader sono stati “catturati” e tutti i poteri sono stati trasferiti al generale Min Aung Hlaing, capo delle forze armate. L’esercito ha dichiarato lo stato di emergenza. I militari denunciano da diverse settimane frodi durante le elezioni legislative dello scorso novembre, vinte in modo schiacciante dalla Lega nazionale per la democrazia (Nld). Lo scorso 8 novembre, il partito di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991, molto criticato a livello internazionale per la gestione della crisi musulmana Rohingya ma ancora adorato dalla maggioranza della popolazione, ha ottenuto oltre l’82% dei 1.117 seggi. L’Usdp, composto da diversi ex ufficiali militari, ha vinto solo 71 seggi a livello nazionale ma si è rifiutato di accettare i risultati del voto. I militari affermano di aver identificato milioni di casi di frode, tra cui migliaia di centenari o minori che risulterebbero tra i votanti. Gli arresti sono avvenuti poche ore prima della riunione inaugurale del Parlamento recentemente insediato.

Il Paese è caduto nel caos. «La gente ha paura di comunicare con gli stranieri – dicono fonti Sir -. C’è tensione e paura. Hanno preso non solo politici, anche alcuni artisti». Immediate le reazioni di condanna da parte delle leadership di tutto il mondo. Il presidente Joe Biden è stato informato sugli eventi in Birmania, incluso l’arresto di Aung San Suu Kyi e gli Usa, “allarmati” dalle informazioni, “si oppongono a ogni tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni o impedire una democratica transizione”. L’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, su Twitter scrive: “Condanno fermamente il colpo di stato dei militari” in Birmania “e chiedo un immediato rilascio dei detenuti. I risultati elettorali e la costituzione devono essere rispettati. Il popolo della Birmania “vuole la democrazia. L’Ue è con loro”. Il premier britannico Boris Johnson su twitter scrive: “Condanno il colpo di Stato e l’incarcerazione illegale di civili, compresa Aung San Suu Kyi, in Birmania. Il voto del popolo deve essere rispettato e i leader civili rilasciati”.